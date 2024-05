Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Freitagmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 91,42 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,5 Prozent auf 91,42 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 91,25 CHF. Bei 92,39 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 754.196 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,36 Prozent.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,70 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,57 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 23.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,98 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,34 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

