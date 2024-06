Aktienentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Montagvormittag zu

24.06.24 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 94,53 CHF.

Um 09:07 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 94,53 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 94,55 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,20 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.270 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 95,41 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem im Jahr 2023 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,73 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,00 CHF für die Novartis-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,98 Mrd. USD gelegen. Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Börse Zürich in Rot: SMI verbucht schlussendlich Abschläge Schwacher Handel in Zürich: SMI im Minus Schwache Performance in Zürich: SLI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

