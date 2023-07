Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 91,05 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 91,05 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 91,00 CHF. Bei 91,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 80.601 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 CHF am 27.09.2022. Abschläge von 19,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,30 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 13.622,00 USD gegenüber 12.781,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet. Novartis dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,84 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

