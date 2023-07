Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt Stellung am Montagmittag

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 91,22 CHF.

Die Novartis-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 91,22 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 91,45 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 90,94 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 377.003 Novartis-Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 93,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 24,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,83 USD, nach 1,56 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 13.622,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.781,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Am 22.10.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

