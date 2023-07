Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 90,90 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 90,90 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 90,46 CHF. Bei 91,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 772.050 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 93,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,36 Prozent wieder erreichen. Bei 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,34 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,30 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,83 USD gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.622,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,87 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

