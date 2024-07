Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 95,01 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 95,01 CHF ab. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 94,99 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,69 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 80.981 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,96 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,26 Prozent. Am 07.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,63 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,08 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,33 CHF.

Am 18.07.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Novartis dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

