Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Novartis zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 90,31 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr bei 90,31 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 91,04 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,31 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,83 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 355.736 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 73,32 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 23,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 13.622,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.781,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,89 USD im Jahr 2023 aus.

