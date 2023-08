Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 89,97 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 89,97 CHF nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 89,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,83 CHF. Bisher wurden heute 763.568 Novartis-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,95 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. Mit einem Zuwachs von 4,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,51 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.622,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Novartis die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

