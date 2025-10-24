Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 103,92 CHF.

Um 15:53 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 103,92 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 103,86 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,00 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1.159.759 Aktien.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 2,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 21,96 Prozent Luft nach unten.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,32 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

