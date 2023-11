Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Freitagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 86,47 CHF.

Um 11:46 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 86,47 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 86,63 CHF. Bei 86,32 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 208.232 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 23,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,30 CHF.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

