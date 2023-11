Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag fester

So bewegt sich Novartis

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 86,64 CHF zu.

Um 15:52 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 86,64 CHF nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 86,76 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,32 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 503.955 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 90,16 CHF markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 23,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,30 CHF.

Am 24.10.2023 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 29.01.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je Novartis-Aktie belaufen.

