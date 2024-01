Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit Einbußen

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 92,38 CHF.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 92,38 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,30 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 93,16 CHF. Bisher wurden via SIX SX 417.028 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 2,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 24,34 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,78 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,07 Prozent zurück. Hier wurden 11.782,00 USD gegenüber 12.543,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich freundlich

SMI aktuell: So entwickelt sich der SMI nachmittags

Börse Europa: STOXX 50 freundlich