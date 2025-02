Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 99,58 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 99,63 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 98,41 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 761.280 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,24 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

