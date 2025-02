Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 99,92 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 99,92 CHF nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 100,00 CHF. Bei 98,41 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.783.772 Stück gehandelt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,80 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 19,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,89 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,13 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CHF gegenüber 3,67 CHF im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent auf 11,54 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

