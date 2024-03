Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Montagvormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 86,38 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 86,38 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 86,23 CHF. Bei 86,23 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 50.727 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,42 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 71,69 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,68 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,50 CHF.

Novartis gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.423,00 USD – eine Minderung von 9,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.690,00 USD eingefahren.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Novartis dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

