Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 86,07 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 86,07 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 86,06 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,23 CHF. Bisher wurden via SIX SX 398.295 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,82 Prozent. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 71,69 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,68 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,50 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,08 USD je Novartis-Aktie belaufen.

