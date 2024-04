Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 90,49 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 90,49 CHF zu. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 90,78 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,10 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165.590 Stück gehandelt.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,45 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,21 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 12,47 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,68 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,63 CHF aus.

Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,78 Prozent auf 11,83 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,69 Mrd. USD gelegen.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2024 wird am 18.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,17 USD je Aktie.

