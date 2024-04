Aktienkurs aktuell

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Mittag

25.04.24 12:06 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 90,52 CHF zu.

Werbung

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 90,52 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 90,87 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 953.803 Novartis-Aktien den Besitzer. Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,52 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 4,42 Prozent zulegen. Bei 79,21 CHF fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 14,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,68 USD je Novartis-Aktie. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,63 CHF. Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 23.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,78 Prozent auf 11,83 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,69 Mrd. USD gelegen. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2024 veröffentlicht. Am 29.04.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI aktuell: SMI fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück Schwacher Wochentag in Zürich: SLI mittags leichter Verluste in Zürich: SMI am Mittag mit Abgaben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com