Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 92,45 CHF.

Um 09:06 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 92,45 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,67 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,31 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.101 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 12,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,91 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen. Novartis dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,46 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

