Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 92,39 CHF nach oben.

Das Papier von Novartis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 92,39 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,15 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 92,31 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.255.175 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 11,18 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Abschläge von 12,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,91 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 31.01.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,54 Mrd. CHF – ein Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

