Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 96,28 CHF an der Tafel.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 96,28 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 97,30 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,21 CHF aus. Bei 97,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 133.946 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,86 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,63 CHF fiel das Papier am 07.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,80 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,33 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,40 USD je Aktie aus.

