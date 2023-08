Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 89,69 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 89,69 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 89,65 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 89,69 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 41.685 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 93,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,25 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,30 CHF angegeben.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13.622,00 USD gegenüber 12.781,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,89 USD je Novartis-Aktie belaufen.

