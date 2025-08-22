DAX24.311 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.367 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Fokus auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Verlusten

25.08.25 12:05 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 101,50 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,76 CHF -0,20 CHF -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 101,50 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 101,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 101,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 256.902 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,26 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,73 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 20,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,38 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung

Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
18.07.2025Novartis KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
18.07.2025Novartis NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen