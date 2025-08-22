Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 101,50 CHF.

Um 11:48 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 101,50 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 101,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 101,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 256.902 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,26 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,73 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 20,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,38 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,89 USD je Aktie belaufen.

