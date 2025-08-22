Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Novartis im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 101,60 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 101,60 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,34 CHF nach. Bei 101,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 572.659 Aktien.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,26 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Abschläge von 20,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,13 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,38 CHF.

Novartis gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

