Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Aufwind

25.09.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 98,77 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 98,77 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,92 CHF. Mit einem Wert von 98,78 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 55.572 Novartis-Aktien gehandelt. Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,00 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,56 CHF für die Novartis-Aktie. Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis. Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Zuversicht in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Gewinne Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels fester

