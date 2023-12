Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 84,84 CHF.

Um 17:30 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 84,84 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,89 CHF. Bei 83,99 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.296.209 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 17,62 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,67 CHF.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.543,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.782,00 USD.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,63 USD im Jahr 2023 aus.

