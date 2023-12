Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagmittag nordwärts

So bewegt sich Novartis

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 84,84 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 17:30 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 84,84 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 84,89 CHF. Mit einem Wert von 83,99 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.296.209 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 6,27 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 21,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,67 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,07 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Novartis.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

