Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 92,70 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 92,70 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 92,94 CHF. Bei 92,33 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,67 CHF. Zuletzt wechselten 404.975 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 1,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Abschläge von 24,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 95,78 CHF an.

Novartis veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.782,00 USD – das entspricht einem Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,73 USD je Aktie belaufen.

