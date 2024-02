Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 91,53 CHF abwärts.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 91,53 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,52 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,53 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 64.744 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 30,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,73 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,44 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 11.423,00 USD, gegenüber 12.690,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,98 Prozent präsentiert.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 29.04.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

