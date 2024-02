Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Mittag an

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 91,74 CHF. Bei 91,86 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,53 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 322.374 Aktien.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,73 USD je Novartis-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,50 CHF an.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.423,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.690,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

