Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis steigt am Nachmittag

26.02.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 91,94 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 91,94 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 92,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 91,53 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 831.674 Novartis-Aktien umgesetzt. Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 23,98 Prozent Luft nach unten. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,73 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,50 CHF. Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,44 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.423,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.690,00 USD umgesetzt worden. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,06 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Börse Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone Pluszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag Börse Europa in Grün: Pluszeichen im STOXX 50

