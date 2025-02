Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 98,23 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 98,23 CHF abwärts. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 97,95 CHF. Bei 98,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 449.581 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 4,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,86 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,89 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

