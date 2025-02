Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 98,12 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 98,12 CHF abwärts. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 97,95 CHF. Bei 98,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.529.127 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Mit Abgaben von 14,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,89 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

