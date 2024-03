Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 86,46 CHF an der Tafel.

Die Novartis-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 86,46 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 86,46 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,20 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,36 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 49.885 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 9,32 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 75,26 CHF. Mit einem Kursverlust von 12,95 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,68 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,08 USD je Novartis-Aktie.

