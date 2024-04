Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,99 CHF an der Tafel.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,99 CHF an der Tafel. Bei 90,30 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 89,84 CHF. Mit einem Wert von 90,13 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 107.632 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,21 CHF. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 13,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,68 USD belaufen. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 96,25 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,80 USD, nach 1,62 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11,83 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,18 USD je Aktie aus.

