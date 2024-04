Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 89,67 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 89,67 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 89,26 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,13 CHF. Bisher wurden via SIX SX 742.008 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,41 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,21 CHF ab. Mit Abgaben von 11,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,68 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 96,25 CHF angegeben.

Novartis veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,83 Mrd. USD – eine Minderung von 8,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,95 Mrd. USD eingefahren.

Am 18.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

