Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

26.05.25 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 93,46 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 93,46 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 93,52 CHF. Bei 93,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 83.436 Novartis-Aktien den Besitzer. Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,91 Prozent. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,98 USD je Novartis-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,75 CHF. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.04.2025. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 11,90 Mrd. CHF gegenüber 10,34 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 21.07.2026. Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,65 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

