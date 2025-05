Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Plus

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

Xabi Alonso to swap Bayer Leverkusen for Real Madrid?

Roche extends trials of promising antibiotic against resistant superbug

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren bedeutet

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute im Fokus

Salesforce offenbar erneut an Informatica interessiert. thyssenkrupp wird zur Finanzholding. Datenschutzvorfall bei adidas. US Steel und Nippon Steel: Trump stellt "Partnerschaft" in Aussicht. Papenburg plant keinen weiteren Kauf von Salzgitter-Aktien. Airbus erhält weiteren Auftrag von vietnamesischer Vietjet. Enel erhöht Erneuerbare-Kapazität in USA durch Beteiligungstausch.