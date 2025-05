Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 93,77 CHF zu.

Das Papier von Novartis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 93,77 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,90 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 792.842 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,54 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,75 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.04.2025. In Sachen EPS wurden 1,65 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 11,90 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

