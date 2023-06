Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 89,98 CHF.

Die Novartis-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 89,98 CHF abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 89,70 CHF. Mit einem Wert von 90,49 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 578.016 Novartis-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 4,41 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 18,52 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,00 CHF.

Novartis ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.531,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.953,00 USD ausgewiesen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 18.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 17.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Novartis-Aktie.

