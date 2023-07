Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,3 Prozent auf 89,57 CHF ab.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 89,57 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 89,42 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,81 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 793.001 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,14 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,30 CHF an.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.622,00 USD – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.781,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,87 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

