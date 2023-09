Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 92,85 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 92,85 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 93,73 CHF. Bei 93,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.073.771 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,99 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Mit einem Kursverlust von 21,03 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 96,30 CHF an.

Novartis gewährte am 18.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 13.622,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.781,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,86 USD je Aktie.

