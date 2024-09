Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag nordwärts

26.09.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 99,84 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 99,84 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,90 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 99,77 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 111.345 Aktien. Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 2,80 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 83,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,87 Prozent Luft nach unten. Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,78 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,75 CHF an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2024. In Sachen EPS wurden 1,44 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.10.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Zuversicht in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Gewinne Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels fester

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com