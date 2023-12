Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 84,84 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 17:30 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 84,84 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 84,89 CHF. Mit einem Wert von 83,99 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.296.209 Novartis-Aktien.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,16 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,27 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,67 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.543,00 USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

