Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Das Papier von Novartis befand sich um 04:07 Uhr im Sinkflug und gab im SWX-Handel 0,1 Prozent auf 80,58 CHF ab. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 80,50 CHF ein. Mit einem Wert von 80,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1.737.302 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,42 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.05.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 8,87 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,84 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 10,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,20 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 01.02.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13.229,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.690,00 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 23.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,59 USD fest.

