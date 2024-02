Kursentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

27.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 90,77 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 90,77 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 90,64 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,74 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 60.628 Novartis-Aktien. Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 4,13 Prozent zulegen. Bei 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,73 USD aus. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 94,50 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.423,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.690,00 USD umgesetzt worden. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 23.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,06 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter Börse Europa: STOXX 50 sackt mittags ab

