Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Dienstagnachmittag ein

27.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 90,82 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 90,82 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 90,34 CHF. Bei 90,74 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 852.630 Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. 4,07 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,73 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,50 CHF je Novartis-Aktie an. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2024. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.423,00 USD – eine Minderung von 9,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.690,00 USD eingefahren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,06 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter Börse Europa: STOXX 50 sackt mittags ab

