Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verliert am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 96,67 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 96,67 CHF nach. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,21 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 96,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 124.431 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,26 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,89 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,13 CHF an.

Am 31.01.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,29 USD je Novartis-Aktie belaufen.

