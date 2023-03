Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag höher

Um 09:07 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 80,16 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 80,24 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 79,41 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 737.414 Stück.

Am 26.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 88,42 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 9,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 73,32 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,20 CHF.

Am 01.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,40 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,07 Prozent auf 12.690,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.229,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Novartis.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,60 USD im Jahr 2023 aus.

