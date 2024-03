Aktie im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

27.03.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 86,58 CHF.

Werbung

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 86,58 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 86,76 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 86,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 865.730 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 94,52 CHF markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 8,40 Prozent niedriger. Bei 77,75 CHF fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,68 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 94,50 CHF. Am 31.01.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,44 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.690,00 USD US-Dollar umgesetzt. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 23.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,77 USD je Novartis-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Freundlicher Handel: SMI zum Handelsende mit Zuschlägen Optimismus in Zürich: So steht der SMI am Dienstagnachmittag Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com